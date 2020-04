Coronavirus: F. Sala, 700 mila download e 1,1 milioni di questionari raccolti su AllertaLom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già 700mila persone hanno scaricato la app "AllertaLom", dove sono stati compilati 1 milione e 100mila questionari. Lo ha fatto sapere durante la consueta diretta per fare il punto sul coronavirus, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, ribadendo l'appello a tutti di scaricare la app e inserire i propri dati. "È veramente importante. Si tratta di dare una mano alla scienza, perché questo è il dato statistico più a larga scala e più importante che possiamo avere, da dare ai nostri scienziati, per studiare la mappa del contagio e la mappa del rischio del contagio. Siamo a 700mila download e abbiamo già raccolto 1 milione e 100mila questionari, che si possono compilare una volta al giorno. Chiediamo a tutti di farlo, anche a chi non ha sintomi, anche a chi risponde negativamente a tutte le domande, perché è un campione statistico molto molto importante. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per dare questi dati ai nostri ricercatori e ai nostri scienziati, perché le informazioni che ne trarranno sono estremamente utili non solo per fermare il contagio, ma anche per la programmazione per la riapertura. Ci stiamo dando una mano in termini sanitari innanzitutto e poi anche in termini economici", ha detto Sala, ricordando che l'app fornisce più volte al giorno anche informazioni sul coronavirus utili alle diverse categorie. Il vicepresidente ha annunciato anche una novità per i frontalieri: "Stiamo inserendo anche il codice di avviamento postale estero per chi si reca in Svizzera per lavoro". (Rem)