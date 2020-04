Coronavirus: scuola allievi Arma carabinieri Roma dona uova pasquali a Ipab sacra famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola allievi dell'Arma dei carabinieri di Roma ha donato delle uova pasquali all'Ipab sacra famiglia, Centro di prima accoglienza nel quartiere Boccea. "Vogliamo ringraziare l'Arma dei carabinieri per la vicinanza che, con questo gesto, ha voluto dimostrare in questo particolare momento di difficoltà", spiega in una nota Nicola Di Stefano, presidente dell'Ipab sacra famiglia, ente istituito nel 1877 e che offre servizi residenziali per minorenni adolescenti a rischio familiare sociale o non accompagnati, in convenzione con il Comune di Roma e con la stretta collaborazione della Regione Lazio. Le uova sono state consegnate dai tenenti Francesco D'Ottavio e Chiara Ricciardi, e dall'appuntato scelto Pasquale Marsirio alla responsabile del centro Teresa Ormanno e al direttore generale Clemente Ruggiero, ma anche agli ospiti del centro presenti per l'occasione e "saranno distribuite anche agli altri ragazzi ospiti dei centri di seconda accoglienza, che purtroppo insieme proprio a quelli del centro di prima accoglienza vivono per questa situazione di emergenza sanitaria ormai dalla prima settimana di marzo. Un gesto di augurio con il desiderio di donare un sorriso ai ragazzi che maggiormente versano in condizioni di indigenza in questo particolare momento di emergenza da Covid-19", sottolinea Di Stefano. (Rer)