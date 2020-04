Effetto Covid-19 in Israele, a marzo ristorazione in calo del 30 per cento per le misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di marzo il settore della ristorazione in Israele ha registrato un calo del 30 per cento a causa delle misure restrittive attuate dal governo per arginare la diffusione della Covid-19. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Marius Rosenberg, responsabile di Diplomat, una società che importa e distribuisce prodotti alimentari e per la ristorazione. L’imprenditore è in contatto con una ventina di aziende italiane, da cui importa prodotti alimentari, come olio, aceto balsamico, pasta, riso e passata di pomodori. “Tutti gli esportatori hanno continuato a inviarci le consegne”, ha affermato Rosenberg, sottolineando che soltanto un esportatore di tartufi non ha inviato la merce a causa delle limitazioni imposte in Italia. “Al contrario - ha proseguito - stiamo soffrendo nel settore della vendita al dettaglio a favore dei servizi di ristorazione”. Nel mese di marzo scorso, ha causa del virus, “si sono registrate perdite pari al 30 per cento”, ha spiegato, sottolineando che in questo mese le perdite saranno maggiori. Lo scenario futuro previsto dall’imprenditore vede un “ruolo più importante per il servizio a domicilio, che da quando è scoppiata la crisi sanitaria ha avuto un boom”. Inoltre, secondo l’imprenditore se a maggio la gente potrà ritornare a uscire e frequentare i ristoranti il fatturato del 2020 potrebbe essere analogo a quello del 2019.L’interscambio tra Italia e Israele, prima della crisi della Covid-19, è stato caratterizzato da una crescita costante negli ultimi 10 anni (+3,9 per cento medio annuo). Nel 2018 l’interscambio si è attestato a 3,3 miliardi di euro rispetto ai 3,4 miliardi del 2017. Nel 2018 le esportazioni dall’Italia sono diminuite del 3,4 per cento rispetto al 2017 raggiungendo i 2,5 miliardi di Euro. Dal lato delle importazioni, nel 2018 l’Italia ha acquistato merci israeliane per 796 milioni di euro, in calo del 3 per cento. Nei primi nove mesi del 2019 si è registrato un lieve incremento delle esportazioni (+0,4 per cento) e un aumento delle importazioni (+6,2 per cento). Per quanto riguarda i settori merceologici, le esportazioni italiane sono trainate dai macchinari di impiego generale e speciale, dal settore arredamento e mobili, dai prodotti chimici e dalla gioielleria e metalli preziosi. Le principali importazioni italiane da Israele sono i prodotti chimici di base, materie plastiche e gomma sintetica, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, la gioielleria e le pietre preziose lavorate. Il settore agroalimentare è tradizionalmente uno dei settori principali e trainanti del nostro export in Israele. Il volume delle esportazioni è stato pari a 200 milioni di euro nel 2018 con un incremento del 10 per cento rispetto al 2017. Nei primi sette mesi del 2019, le esportazioni nel settore agroalimentare sono state pari a 132 milioni di euro, +11 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.Nel 2018, l’Italia si è posizionata al settimo posto come fornitore di Israele dopo Cina, Stati Uniti, Turchia, Russia, Germania, Belgio, mentre è il 15mo partner sul totale delle esportazioni israeliane, dopo Usa, Cina, Regno Unito, Hong Kong, Paesi Bassi, Belgio, India, Turchia, Germania, Francia, Svizzera, Brasile, Giappone, Corea del Sud, secondo i dati elaborati dall’Ice. La quota di mercato dell’Italia è del 3,9 per cento è superiore a quella della Francia (2,2 per cento) e della Spagna (2 per cento) ma inferiore a quella della Germania (6,1 per cento, in base ai dati di Sace. Secondo i dati dell’Ufficio centrale di statistica israeliano, l’Unione europea si conferma il primo partner commerciale di Israele. Seguono gli Stati Uniti e la Cina. Stabile, rispetto al 2017, la quota di esportazioni israeliane (escluso i diamanti) verso la Ue (42,4 per cento), in lieve crescita verso gli Usa (13 per cento), stabile verso la Cina (9,7 per cento) e il resto dell’Asia (11,3 per cento). Lieve flessione delle importazioni israeliane dalla Ue, pari al 32,4 per cento (nel 2017 era 34,2 per cento), seguite da Stati Uniti (23 per cento) Cina (9,8 per cento, in crescita rispetto al 2017, quando la quota era pari al 6,9 per cento) e resto dell’Asia (9,6 per cento).Lo scorso 6 aprile la commissione monetaria della Banca di Israele ha ridotto il tasso di interesse, che passa dallo 0,25 allo 0,1 per cento, in risposta alla pandemia di coronavirus e alla prevista recessione globale. E' la prima volta che il tasso di interesse viene ridotto dal 2015. La commissione monetaria ha deciso, inoltre, di fornire prestiti monetari alle banche per un periodo di tre anni, con un tasso di interesse fisso dello 0,1 per cento. La Banca di Israele ha affermato che la crisi del coronavirus ha bloccato la tendenza alla crescita dell'economia si è trasformata in contrazione. Più di un terzo dell'economia è chiusa, i consumi dei privati sono diminuiti di circa il 25 per cento rispetto al periodo pre-crisi e oltre 1 milione di lavoratori, il 24 per cento della forza lavoro, ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Secondo la valutazione del dipartimento di ricerca della Banca di Israele, il Pil si è contratto del 5 per cento nel primo trimestre (termini trimestrali).Sulla base delle previsioni macroeconomiche del dipartimento, ipotizzando che la maggior parte delle restrizioni al coronavirus vengano gradualmente rimosse entro la fine di giugno, nel 2020 è prevista una crescita negativa di circa il 5 per cento, con un tasso di disoccupazione del 6 per cento (media annuale). L'inizio di una ripresa nel terzo trimestre porterà a una crescita del 9 per cento nel 2021, anche se si prevede che il tasso di disoccupazione diminuirà gradualmente e solo verso la fine del 2021 si avvicinerà ai bassi livelli pre-crisi. Il rapporto debito/Pil dovrebbe raggiungere circa il 75 per cento nel 2020. La Banca di Israele prevede una forte contrazione della crescita globale nel 2020. In Israele, il forte aumento dei rendimenti dei titoli di stato e degli spread delle obbligazioni societarie si è arrestato a seguito delle misure adottate dalla Banca di Israele e dall'arresto dei prelievi di fondi comuni. Per quanto riguarda lo shekel, la Banca di Israele afferma che c'è stata un'eccezionale volatilità nel tasso di cambio, a causa del timore della mancanza di dollari in Israele e nel mondo. Le transazioni di swap effettuate dalla Banca di Israele hanno moderato la volatilità e, nel frattempo, lo shekel si è indebolito del 5,8 per cento rispetto al dollaro e del 3,4 per cento in termini di tasso di cambio effettivo.Secondo gli ultimi dati della Banca di Israele, le riserve di valuta estera in Israele alla fine di marzo scorso hanno raggiunto i 126,04 miliardi di dollari, in calo di 5,21 miliardi rispetto a febbraio 2020. Le riserve rappresentano il 31,9 per cento del Pil, in calo rispetto al 33,2 per cento raggiunto a fine febbraio. Secondo quanto riferisce il quotidiano d'informazione economica "Globes", la riduzione dipende da un'iniezione di credito a breve termine in dollari, per un totale di 7,5 miliardi, nel sistema finanziario per aiutare gli investitori istituzionali e le banche a far fronte alle loro posizioni sui mercati mondiali a seguito della crisi del coronavirus. Si tratta del più grande calo mensile mai registrato nelle riserve valutarie israeliane. Inoltre, una rivalutazione ha ridotto le riserve di altri 2,33 miliardi di dollari. La riduzione di valuta estera è stata parzialmente compensata da trasferimenti del settore privato per circa 2,33 miliardi di dollari e dai trasferimenti governativi dall'estero, per un totale di circa 1,40 miliardi di dollari. Infine, gli acquisti di valuta estera da parte della Banca di Israele sono stati pari a 974 milioni di dollari. Inoltre, lo scorso 15 marzo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’istituzione di un fondo di assistenza governativa da 4 miliardi di shekel (1,147 miliardi di dollari) destinati alle aziende che hanno difficoltà finanziarie a causa della crisi di Covid-19. Altri 2 miliardi di shekel (circa 573,7 milioni di dollari) verranno immediatamente immessi nel nuovo fondo per supportare le piccole imprese. Complessivamente, secondo quanto annunciato da Netanyahu, il governo inietterà 10 miliardi di shekel (2,81 miliardi di dollari) nell'economia per mitigare gli impatti della pandemia. (Res)