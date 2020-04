Sudafrica: coronavirus, settore automobilistico prevede licenziamenti fino al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'industria automobilistica sudafricana potrebbe dover licenziare fino al 10 per cento della sua forza lavoro a causa dell'interruzione delle attività di tre settimane imposta dal governo, nel quadro dell'emergenza sanitaria in corso. Lo dice l'Associazione dei produttori automobilistici del Sudafrica (Naamsa) in uno studio citato dai media locali. L'indagine stima che il blocco nazionale di 21 giorni potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro compresa tra l'1 e il 10 per cento, una stima che potrebbe aumentare fra il 21 e il 30 per cento qualora il blocco fosse prorogato fino alla fine di maggio. Proprio oggi, il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato l’estensione di altre due settimane del blocco a livello nazionale annunciato lo scorso 26 marzo per 14 giorni, prorogandolo fino al 23 aprile. Secondo le stime dell'indagine, le stime di potenziali chiusure delle piccole e medie imprese sudafricane sono inoltre aumentate fra il 21 ed il 30 per cento, e che le vendite di veicoli si ridurranno del 50 per cento nel mese di aprile. (segue) (Res)