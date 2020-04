Coronavirus: Regione Lombardia consegna 100mila mascherine e 30mila guanti a forze dell'ordine ed Esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Durante la consueta diretta da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria, il vicepresidente regionale Fabrizio Sala ha spiegato la scelta di consegnare 100mila mascherine alle forze dell'ordine. "Si trovano anche loro in prima linea come tanti operatori a dover effettuare i controlli a tutta la popolazione, vengono in contatto con diverse persone e ci sembrava giusto e doveroso fornire loro un'ulteriore protezione oltre a quelle che già sono fornite dai loro comandi, per poter operare ancora di più in sicurezza e per poter operare sul nostro territorio", ha spiegato Sala. "A loro va un buon lavoro e un grazie, perché aumentare i controlli e dover fermare diverse persone è sicuramente faticoso, anche perché noi sappiamo benissimo che è difficile rimanere in casa e che la pressione psicologica è molto forte, ma è l'unica arma che abbiamo per diminuire il contagio", ha concluso il vicepresidente lombardo. (Rem)