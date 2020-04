Pasqua: carabinieri consegnano oltre 300 uova a bimbi ricoverati negli ospedali di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno consegnato oltre 300 uova di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di otto ospedali di Milano (Policlinico, Niguarda, Buzzi, San Raffaele, Ieo, San Carlo, San Paolo, Sacco). Nella circostanza - fa sapere una nota dell'Arma - sono state inoltre donate più di 100 colombe al personale sanitario, in segno di ringraziamento per il loro impegno quotidiano. Alcuni rappresentanti dei carabinieri del Comando provinciale di Milano e del Commissariato di Polizia Garibaldi - Venezia hanno inoltre distribuito colombe e cioccolato al personale sanitario dell'ospedale Fatebenefratelli. (com)