- Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in una nota dichiara: "Due nostri concittadini sono guariti. Pertanto, ad oggi pomeriggio, i pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell'Asl Roma 6, sono diminuiti a quattordici. Auguro loro una pronta guarigione". (Com)