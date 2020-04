Coronavirus: Algeria registra 21 morti e 95 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha registrato 21 nuovi decessi e 95 casi confermati di coronavirus, nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il portavoce del Comitato scientifico per il monitoraggio della pandemia di coronavirus, Djamel Fourar. In totale l’Algeria ha registrato finora 256 morti e 1.761 casi di coronavirus. Per quanto riguarda i guariti, Fourar ha sottolineato che 58 persone si sono riprese, portando il numero totale a 405. Intanto, questa mattina l'Algeria ha ricevuto una seconda spedizione di forniture mediche dalla Cina, trasportate da due aerei militari. Si tratta di 30 tonnellate di materiali di protezione e tamponi anti-coronavirus, oltre a 100 respiratori artificiali, trasportati da Pechino ad Algeri a bordo di due unità dell'Aeronautica militare algerina in 38 ore di volo (andata e ritorno). Il ministro delle Comunicazioni, portavoce ufficiale del governo, Ammar Belhimar, presente all'arrivo dei due aerei con il ministro della Sanità, Abderrahmane Benbouzid, il ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti Farouk Chiali e il viceministro dell'Industria farmaceutica Djamel Lotfi Benbahmed, hanno dichiarato che "questi sforzi affermano la volontà dello Stato algerino di sostenere la salute pubblica e la sicurezza sanitaria del cittadino algerino". Lo stesso funzionario ha spiegato che "tutte le istituzioni sanitarie del Paese saranno dotate delle attrezzature necessarie per affrontare l'epidemia del coronavirus”. A sua volta, il viceministro Benbahmed ha rivelato che questo ordine comprende "mezzo milione di mascherine tipo FFP2, 40 kit di screening, 100 respiratori artificiali e altri materiali medici", aggiungendo che "altre apparecchiature arriveranno presto. Il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha assicurato agli algerini durante l'ultimo incontro con la stampa nazionale che l'Algeria aveva chiesto alla Cina di acquistare 100 milioni di maschere chirurgiche e 30 mila kit di screening.(Ala)