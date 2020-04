Cooperazione: Sereni, presentata a Fao proposta italiana di istituire coalizione di lotta contro la fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha presentato formalmente all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) la sua proposta di istituire una coalizione dei paesi membri per strutturare la lotta contro la fame. Lo ha dichiarato la viceministro degli Affari esteri, Marina Sereni, che si è detta soddisfatta per la risposta ottenuta. "Esprimo tutta la mia soddisfazione che la proposta italiana di istituire una Food Coalition abbia avuto l'immediato appoggio di tanti Paesi tra i quali Stati Uniti, Nigeria, Olanda, ed altri che in queste ore stanno comunicando il loro interesse", ha detto Sereni in un comunicato, commentando la riunione tenutasi alla Fao con i rappresentanti dei 194 Paesi membri, dove l'Italia ha formalizzato il suo piano. "Con questa nostra proposta - aggiunge Sereni - si vuole rispondere subito al recente appello del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez, e stabilire un meccanismo internazionale promosso dalla Fao con il Pam e l'Ifad per fornire a tutti i governi linee guida d'azione per la difficile fase post Covid. (segue) (Res)