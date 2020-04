Cooperazione: Sereni, presentata a Fao proposta italiana di istituire coalizione di lotta contro la fame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food Coalition sarà composta da esperti, scienziati, studiosi e parti interessate, prima di tutto da identificare tra quei Paesi che sono attualmente in prima linea nella gestione della emergenza sanitaria, che potrebbero supportare gli esperti della Fao a identificare i diversi impatti della pandemia sull'agricoltura e la nutrizione, ad esempio, misure urgenti e assistenza sociale, istituzione di banche alimentari su cui attingere per le forniture, creazione di reti internazionali di solidarietà per interventi in agricoltura, studi sull'impatto di Covid-19 su sistemi alimentari mondiali". "Questo - continua la viceministro - rappresenta il percorso giusto per sviluppare una risposta a medio e lungo termine, identificare quali sistemi alimentari e di produzione sono più resistenti alla crisi e mitigare gli effetti devastanti di un incremento della fame e della grave crisi alimentare globale che affronteremo già a partire dai prossimi mesi". (segue) (Res)