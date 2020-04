Cooperazione: Sereni, presentata a Fao proposta italiana di istituire coalizione di lotta contro la fame (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereni osserva come i dati della Fao dicano che la pandemia di Covid-19 sta già influenzando i sistemi alimentari direttamente attraverso gli impatti sull'offerta e sulla domanda di alimenti, e indirettamente attraverso la riduzione del potere d'acquisto e della capacità di produrre e distribuire alimenti, che - conclude Sereni - avrà un impatto differenziato e influenzerà più fortemente i poveri e i vulnerabili. Attualmente i problemi limitati sia della domanda che dell'offerta alimentare potrebbero intensificarsi nel giro di poche settimane man mano che un maggior numero di paesi si blocca, entrano in vigore prodotti ortofrutticoli chiave e alcuni paesi impongono restrizioni all'esportazione alimentare. La Fao prevede che a partire da aprile o maggio ci saranno interruzioni nelle catene di approvvigionamento alimentare. Milioni di persone in tutto il mondo stanno perdendo il lavoro, compresi i lavoratori del cibo e dell'ospitalità, il che significa che, poiché i loro redditi si riducono, l'accesso al cibo sarà compromesso. Nel caso di milioni di lavoratori agricoli migranti, la loro incapacità di lavorare influisce anche sull'approvvigionamento alimentare, in particolare per colture ad alta intensità di lavoro, di alto valore e nutrienti come frutta e verdura. Questa tenaglia rischia di portare alla fame oltre 119 milioni di persone in tutto il mondo, in particolare in 44 Paesi già a rischio carestia. (Res)