Coronavirus: Baroni (FI), Conte mai in Lombardia da inizio crisi e da Boccia sgarbo istituzionale a Regione

- Secondo la deputata di Forza Italia Anna Lisa Baroni è grave che il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia in occasione della sua visita di ieri a Milano non sia passato dalla Regione Lombardia. L'azzurra parla di uno "sgarbo istituzionale consumato ieri dal ministro Boccia (quello che scherzava sulle mascherine in diretta televisiva, mentre il capo della Protezione civile, seduto al suo fianco, aveva appena dato il tragico numero delle morti quotidiane di centinaia di italiani e in particolare di cittadini della Lombardia)" che "non si è mai verificato nel passato della nostra Repubblica". "Ieri, Boccia, venuto a Milano per incontrare Sala e i sindaci lombardi, non ha ritenuto di invitare all'incontro il presidente della Regione Lombardia Fontana. Nemmeno successivamente si è recato in visita alla Regione, per incontrare Fontana o i suoi collaboratori, assessori regionali", ricorda Baroni. "La gravità di questo inspiegabile insulto a tutti noi lombardi, ma oserei dire agli italiani - prosegue l'azzurra - segue soltanto l'altrettanto grave mancanza del premier Conte, che dall'inizio della nostra drammatica tragedia sanitaria, umana e sociale, non ha trovato una buona ragione per venire in Lombardia a conoscere la situazione, con Attilio Fontana, Giulio Gallera e le nostre istituzioni tutte e con i sindaci, ovviamente in prima fila. Forse, anche questo spiega il perché agli annunciati, epocali aiuti e sostegni a tutti gli italiani al momento non siano seguiti fatti concreti". "Il Paese sta ancora aspettando, mentre la situazione economica si aggrava di giorno in giorno. Se il presidente del Consiglio fosse venuto in visita e avesse toccato con mano il dramma che si sta consumando nella nostra terra, oltre allo sforzo organizzativo sanitario, amministrativo ed economico messo in campo dalla Regione Lombardia, avrebbe potuto meglio comprendere e rendersi utile, lasciando perdere inutili polemiche e giochi a scaricabarile di responsabilità", conclude la deputata di Forza Italia. (com)