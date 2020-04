Coronavirus: Zingaretti, governo informi italiani su decisioni e certezza tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma in una nota che "il governo in queste settimane ha preso delle decisioni importanti sul tema delle imprese, del lavoro e del sostegno economico e sociale. Ora bisogna fare presto e concentrarci sul tema della velocità e dell'attuazione delle decisioni". Il leader del Pd aggiunge: "Credo sia corretto che il governo nelle prossime ore informi gli italiani sullo stato dell'arte dei provvedimenti e dia certezze alle famiglie sui tempi". (Com)