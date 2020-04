I fatti del giorno – Asia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, governo proroga serrata e vieta uscite dopo le 18 - Il numero dei casi di coronavirus in Bangladesh, aggiornato oggi dall’Istituto di epidemiologia, ricerca e controllo delle malattie (Iedcr), è salito a 424 e quello dei decessi a 27. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 94 nuovi contagi. Tredicimila persone sono in quarantena nel paese. Il governo ha prorogato fino al 25 aprile il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali. Inoltre il ministero della Pubblica amministrazione ha emesso un’ordinanza che vieta a chiunque di uscire da casa dopo le 18. Il blocco, in vigore dal 24 marzo e previsto inizialmente fino al 4 aprile, era già stato esteso fino al 14 aprile. L’Autorità per l’aviazione civile (Caab) ha posticipato fino alla stessa data la sospensione dei voli internazionali per passeggeri ad eccezione di quelli per la Cina. (Res)