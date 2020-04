I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Iss, nonostante fuga dal nord in alcune regioni casi contenuti - Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico su coronavirus, ha spiegato che “i dati mostrano che nonostante la fuga di massa dalle regioni del nord, che noi temevamo per le conseguenze, le misure hanno consentito che alcune di queste non avessero un grande incremento di casi”. Queste regioni però “se non saremo attenti con le misure, rischiano di diventare zone rosse” per il numero di contagi. (segue) (Rin)