I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ponte Aulla: De Micheli propone Enrico Rossi come commissario per la ricostruzione - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto il commissariamento del ponte di Aulla e ha proposto al presidente del Consiglio dei ministri la nomina a commissario per la ricostruzione del presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. Al presidente il compito di assicurare il progetto e la ricostruzione del nuovo ponte in tempi brevi e in sicurezza. E' quanto si legge in una nota del Mit. (segue) (Rin)