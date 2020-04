I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Consob, norme anti scalata su partecipate al 5 per cento - La Consob ha adottato due provvedimenti (delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 e delibera n. 21327 del 9 aprile 2020) che, nell'ambito dei nuovi poteri conferiti all'autorità dal "decreto imprese", prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa, sia la "dichiarazione delle intenzioni" in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta "norma anti-scorrerie". Lo comunica una nota sul sito nel quale si precisa che i provvedimenti adottati si avvalgono dei poteri introdotti dall'articolo 17 del "decreto imprese" (DL n. 23 dell'8 aprile 2020). Entrambi i provvedimenti - si chiarisce - si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) da domani, 11 aprile, fino all'11 luglio prossimo a 104 società quotate in Italia (gli elenchi sono allegati alle delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell'azionariato. Restano fuori dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, cioè quelle in cui sia presente nell'azionariato un soggetto che detenga il 50 per cento del capitale più almeno una azione. (segue) (Rin)