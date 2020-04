I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credito: Abi, 94 per cento banche aderisce a convenzione anticipo Cig per emergenza Covid-19 - Quasi il 94 per cento (in termini di totale attivo) delle banche in Italia aderisce alla Convenzione Abi che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga (cassa integrazione) previsti dal Decreto legge del 17 marzo rispetto al momento di pagamento dell'Inps. Lo riferisce Abi in una nota per poi precisare che l'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito dell'Abi (www.abi.it). Abi inoltre segnala che, per semplificare l'erogazione dell'anticipo della cassa integrazione ordinaria da parte delle banche, si stanno utilizzando tutte le diverse innovazioni che dal 6 aprile l'Inps a messo disposizione in tema di validazione dell'Iban, cioè il codice identificativo del conto corrente indicato dal lavoratore per il pagamento della cassa integrazione, e l'utilizzo dei sistemi informatici di collegamento diretto tra l'Inps e le banche (Data base condiviso). (Rin)