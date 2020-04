Coronavirus: Sertori, martedì incontro tra Regione Lombardia e Canton Grigioni su frontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale lombardo agli Enti locali e ai rapporti con la Confederazione Elvetica, Massimo Sertori, ha partecipato oggi a una call con il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti, e i presidenti delle Comunità Montane della Valchiavenna, della Valtellina di Tirano e i sindaci del territorio, sul tema dei frontalieri. Al centro della riunione - spiega una nota di Regione Lombardia - le istanze degli enti locali della Valchiavenna e del Tiranese a tutela dei lavoratori frontalieri e della salute pubblica dei territori in questa difficile emergenza sanitaria, prima dell'interlocuzione con il governo dei Cantoni Grigioni. Nel corso della riunione l'assessore Sertori ha annunciato anche la convocazione per martedì 14 aprile di un incontro in videoconferenza tra Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni. "Questo subdolo e invisibile virus non conosce confini - spiega l'assessore Sertori - e dal tavolo di oggi è emersa la preoccupazione dei rappresentati istituzionali dei territori e quindi l'appello affinché il Cantone dei Grigioni applichi le medesime norme italiane per prevenire il Coronavirus, compresa la serrata delle attività non ritenute essenziali, misure che in Italia verranno prolungate quasi certamente fino al 3 maggio". "Il prossimo martedì 14 aprile - continua Massimo Sertori - avrà luogo una riunione in modalità call con Christian Rathgeb, presidente del governo del Cantone dei Grigioni e i vertici istituzionali grigionesi. Sarà occasione per un confronto sul tema della sicurezza dei lavoratori di frontiera e per discutere sulle eventuali misure restrittive da adottare da parte del governo del Cantone dei Grigioni". "Non mancherò quindi - sottolinea - di portare anche le istanze e le preoccupazioni sollevate dal territorio". "Anche in questo momento difficile di emergenza sanitaria, solo attraverso la messa a fattore comune delle problematiche - conclude Sertori - si trovano le migliori soluzioni e si rafforza il legame tra Regione Lombardia e la vicina Svizzera". (com)