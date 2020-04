Coronavirus: Carrara (FI), governo privo di soluzioni aumenta tensioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Maurizio Carrara, afferma: "Se il governo crede che con la possibile attivazione del Meccanismo europeo di stabilità che riguarda solo l'emergenza sanitaria faccia ripartire il Paese, sogna ad occhi aperti perché servono soluzioni ben diverse. Il governo, sempre più litigioso al suo interno", continua il parlamentare in una nota, "procede con la logica del giorno per giorno, navigando a vista, senza mostrare alcuna visione complessiva e le soluzioni che mette in campo, come il decreto di marzo, sono del tutto inefficaci e inefficienti". Carrara osserva, poi, che "ad oggi l'Inps non ha erogato liquidità agli italiani, non sono partite misure sulla cassa integrazione, non sono stati concretamente sospesi neppure i mutui. Il governo non è stato capace di dare liquidità né alle imprese né ai cittadini e, in queste circostanze, il fattore tempo è davvero fondamentale. Lasciare milioni di italiani a casa, privarli di reddito e non fare nulla per sostenerli alza le tensioni sociali soprattutto nelle aree più difficili del Paese".(Com)