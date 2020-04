I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Perù: coronavirus, paese terzo nella regione per numero di contagi - I casi di contagio da Covid-19 in Perù hanno superato quota cinquemila, facendo del paese il terzo nella regione dopo Brasile e Cile per numero di contagi. Secondo quanto reso noto ieri dal ministero della Salute, in Perù si registrano ad oggi 5.256 casi di contagio confermati e 138 decessi. Il primo paese dell'America latina per numero di contagi resta il Brasile, con 16.474 casi e 839 decessi, seguito dal Cile, con 5.972 contagi e 57 decessi.