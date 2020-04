I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: coronavirus, confermato settimo caso di contagio - Il ministero della Salute del Nicaragua ha confermato un settimo caso di contagio da Covid-19 nel paese. Lo riferisce il quotidiano “La Prensa”. In una nota il ministero specifica che anche questo caso sarebbe importato, pur senza specificare il paese di provenienza del paziente, una donna di 39 anni. Questa settimana l’organizzazione panamericana per la salute (Ops) ha espresso preoccupazione per la gestione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus in Nicaragua. (segue) (Res)