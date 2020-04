I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay: governo accelera presentazione pacchetto leggi per realizzare programma di governo - Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato che invierà prossimamente in parlamento un pacchetto di leggi per realizzare il programma di governo presentato alle elezioni. "Abbiamo deciso di inviare il progetto delle leggi d'urgenza ai deputati di tutti i partiti, vogliamo che abbiano il tempo di studiarlo e condividerlo prima che inizino a decorrere le scadenze costituzionali", ha scritto il presidente sul suo profilo twitter. "Nei prossimi giorni lo presenteremo in modo formale", conclude il messaggio. (segue) (Res)