Usa: Wall street in rialzo in una settimana da record

- Wall Street è in positivo dopo la campana di apertura e sulla buona strada per battere il record del rialzo settimanale più grande da mezzo secolo a questa parte. L'indice Dow Jones ha aperto in territorio positivo ed è salito di quasi 300 punti dopo un'ora di trading. Lo S&P 500 è salito di circa 40 punti e il Nasdaq è salito di oltre 60 punti. Il Dow ha guadagnato quasi 300 punti giovedì dopo solidi guadagni lunedì e mercoledì. Le uniche perdite sono state registrate martedì, quando l'indice Bellwether ha perso solo 26 punti. Lo S&P 500 è aumentato del 12 per cento questa settimana, la sua più grande scalata dal 1974. Questo è avvenuto nonostante alcuni dati economici estremamente negativi. Il dipartimento del Lavoro Usa ha riportato che la settimana scorsa 6,6 milioni di statunitensi si sono iscritti alle liste di disoccupazione, in aggiunta ai 10 milioni che avevano fatto richiesta nelle due settimane precedenti. Ma la Federal Reserve ha compensato le brutte notizie con la promessa di una nuova iniezione di denaro nell'economia per centinaia di miliardi di dollari. (Nys)