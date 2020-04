Sudan, Khartum affronta una faticosa transizione a un anno dalla destituzione di Bashir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dalla destituzione del presidente Omar al Bashir, avvenuta l’11 aprile 2019 al culmine di proteste andate avanti per diversi mesi e costate la vita a centinaia di persone, il Sudan si trova davanti a una serie di sfide e di nodi ancora irrisolti che rendono assai fragile la transizione avviata nel paese. Solo pochi giorni fa, ad esempio, è circolata la notizia – poi smentita dall’esercito – di un presunto tentativo di colpo di stato da parte di alcuni ufficiali che in seguito sarebbero stati arrestati. “Le forze armate sudanesi possono assicurare che la situazione (nel paese) è stabile e non ci sono indicazioni o sospetti per un colpo di stato tra le forze armate”, ha detto il portavoce delle Forze armate sudanesi (Saf), Amer Mohamed al Hassan. “Neghiamo questa voce che è dannosa per la sicurezza della nostra società”, ha aggiunto. La notizia era stata riportata dal quotidiano panarabo “Asharq Alawsat”, con sede a Londra, secondo cui sospetti esponenti militari islamici accusati di pianificare un colpo di stato nella giornata del 6 aprile, in cui ricorreva il primo anniversario dell’inizio del sit-in di protesta dei manifestanti della società civile che cinque giorni dopo, l’11 aprile, portò al rovesciamento di Bashir, il quale è attualmente in arresto in Sudan in attesa di estradizione dopo che lo scorso febbraio il governo di transizione ha accettato la sua consegna alla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja.Già nel luglio scorso l’allora Consiglio militare di transizione – in seguito sostituito dal Consiglio sovrano dopo l’ingresso delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che riunisce le sigle della società civile) – sventò un tentativo di colpo di stato militare da parte di generali islamici (in gran parte esclusi dal Consiglio sovrano) e rimosse importanti ufficiali dell'esercito noti per i loro legami con l'ex presidente Bashir. A testimonianza della tensione che, a fasi alterne, ancora permea la vita pubblica in Sudan, c’è un altro episodio inquietante avvenuto lo scorso 9 marzo, quando il primo ministro ad interim, Abdallah Hamdok, è sopravvissuto ad un attentato contro il convoglio in cui viaggiava nella capitale Khartum. Secondo diversi osservatori l'attacco, che non è stato ufficialmente rivendicato, è tuttavia da considerarsi come un “incidente di percorso” provocato, con ogni probabilità, da quelle frange del potere ancora fedeli all'ex leader Bashir, con il probabile appoggio da parte di agenti "esterni" di cui tuttavia al momento non si conosce l'identità. Non è un caso, del resto, se in precedenza le autorità di sicurezza dello stato di Khartum avevano arrestato sei "elementi stranieri" entrati in Sudan con falsi passaporti siriani e coinvolti nella fabbricazione di bombe ed esplosivi, a dimostrazione della delicatezza delle tensioni che attraversano il Sudan, all'interno e all'esterno del paese.Nel condannare l'attentato ad Hamdok, il Consiglio sovrano del Sudan ha chiesto la collaborazione internazionale per condurre le indagini sull'accaduto. Pochi giorni dopo una squadra di sicurezza dell'Fbi composto da tre esperti è infatti arrivata a Khartum dagli Stati Uniti per partecipare alle indagini su richiesta del Consiglio sovrano, mentre le forze di polizia hanno arrestato decine di persone sospettate di essere coinvolte nell'attentato. Proprio la collaborazione statunitense non desta stupore, dal momento che con Washington si sta giocando la partita che più sta a cuore delle autorità di transizione sudanesi: quella per la revoca delle sanzioni Usa. Per riuscire nell’intento, le autorità di Khartum sembrano disposte a tutto, e non è un caso se il governo abbia accettato di risarcire le famiglie delle vittime dell'attacco al cacciatorpediniere statunitense Uss Cole, avvenuto nel 2000 in Yemen. In base all’accordo, concluso la scorsa settimana presso un tribunale della Virginia, il Sudan si impegna a risarcire con 30 milioni di dollari le famiglie dei 17 marinai statunitensi rimasti uccisi nell'attacco, avvenuto il 12 ottobre 2000 nel porto di Aden, pur dichiarandosi non responsabile per questo incidente né per altri incidenti o atti di terrorismo. La decisione di risarcire le famiglie delle vittime, ha fatto sapere il ministro della Giustizia sudanese Nasr al Din Abdel Bari, è stata presa “al solo scopo di soddisfare le condizioni stabilite dall'amministrazione Usa per rimuovere il Sudan dall'elenco degli sponsor statali del terrorismo e di normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti e il resto del mondo”.Nel 2014, infatti, un tribunale degli Stati Uniti aveva attribuito l’attacco alla Uss Cole al sostegno accordato dal Sudan ad al Qaeda e sancì un risarcimento di 35 milioni di dollari per le famiglie delle vittime, tuttavia nell'aprile 2019 la Corte suprema Usa aveva respinto la richiesta da parte delle famiglie dei 17 marinai di ottenere 35 milioni di dollari dal Sudan per il suo presunto ruolo nell'attacco. Ma la vicenda Uss Cole non è l’unica vertenza che ancora vede contrapposti Khartum e Washington e che impedisce al momento al Sudan di ottenere la revoca delle sanzioni. Un’altra è quella che riguarda gli attentati del 1998 alle ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, di cui il Sudan è stato considerato complice per via dell’ospitalità che Bashir accordò al fondatore di al Qaeda, Osama Bin Laden, dal 1992 al 1996. Lo scorso 14 gennaio, con la stessa sentenza deliberata riguardo la vicenda Uss Cole, la Corte suprema Usa ha rifiutato di accogliere la richiesta del Sudan di non pagare i 3,8 miliardi di dollari in danni ai familiari delle persone uccise o ferite negli attentati, respingendo così l'appello presentato da Khartum contro una sentenza della Corte federale d'appello che chiedeva il risarcimento dei danni alle famiglie delle vittime degli attentati e a tutti i cittadini non statunitensi per il disagio emotivo subito a causa degli attacchi. Questi danni sono solo una parte dei 10,2 miliardi di dollari di risarcimenti che un giudice federale ha concesso alle centinaia di persone che avevano intentato diverse cause a partire dal 2001.Che le trattative con Washington per la revoca delle sanzioni siano ancora lontane dal concludersi, del resto, lo ha confermato di recente un alto funzionario Usa citato dall’emittente satellitare statunitense in lingua araba “Al Hurra”, il quale ha espresso apprezzamento per l'impegno dimostrato dal governo sudanese nel pagare il risarcimento delle vittime dell'attentato alla Uss Cole ma ha precisato che gli Stati Uniti non hanno ancora preso alcuna decisione sulla rimozione del Sudan dall'elenco degli sponsor statali del terrorismo. Oltre alle riparazioni finanziarie per le vittime, ha detto il funzionario Usa, sono ancora in corso delle discussioni sui requisiti che Khartum deve soddisfare prima di ottenere la rimozione dalla lista nera, fra cui la riforma del sistema bancario e, in particolare, e le normative anti-riciclaggio. Inoltre, ha aggiunto il funzionario a condizione di anonimato, all'interno dell'amministrazione degli Stati Uniti ci sono importanti esponenti che sono ancora riluttanti ad approvare la revoca delle sanzioni poiché temono che questo potrebbe incoraggiare l'esercito a prendere nuovamente il posto dei civili.Il Sudan è stato inserito nella lista nera nel 1993, quando Washington accusò il governo dell'allora presidente Omar al Bashir di appoggiare le organizzazioni terroristiche. Dopo il rovesciamento di Bashir, nell’aprile 2019, il paese è rimasto nella lista insieme a Siria, Iran e Corea del Nord, tuttavia negli ultimi mesi i principali alleati internazionali di Khartum – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto su tutti – hanno intensificato le loro pressioni su Washington affinché rimuova il Sudan dalla lista. Dalla caduta di Bashir, Riad e Abu Dhabi hanno erogato circa la metà dei 3 miliardi di dollari di aiuti promessi a Khartum per alleviare la crisi economica in cui versa il paese. Un passo importante verso la rimozione del Sudan dalla lista dei paesi considerati sponsor del terrorismo internazionale è stato compiuto a dicembre con la decisione annunciata da Washington di rimandare un ambasciatore in Sudan dopo 23 anni di assenza. Un accordo definito dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, “un significativo passo avanti nel rafforzamento dei rapporti bilaterali” fra i due paesi. Inoltre, è atteso nei prossimi mesi – emergenza coronavirus permettendo – una visita a Washington del presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel-Fattah al Burhan, che seguirà quella effettuata nei mesi scorsi dal premier Hamdok.Un altro dossier da cui dipenderà in buona parte la buona riuscita della fase di transizione nel Sudan del dopo-Bashir è quello che riguarda i colloqui di pace con i gruppi ribelli. È notizia di ieri che i colloqui, in corso nella capitale sud sudanese Giuba, sono stati prolungati di un mese, fino al 9 maggio, per consentire alle parti di concludere gli accordi sulla sicurezza e sulla condivisione del potere. È quanto affermato dal capo mediatore, il sud sudanese Tut Kew Gatluak, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Giuba. L’estensione dei colloqui, ha spiegato Gutluak, si è resa necessaria dopo la morte del ministro della Difesa sudanese Jamal Omar, che guidava la squadra negoziale di Khartum, e a causa dell'impatto delle misure restrittive imposte nel paese per combattere la pandemia di coronavirus. In base alla tabella di marcia concordata inizialmente, i negoziati si sarebbero dovuti concludere entro il 14 dicembre 2019, ma da allora sono stati prorogati più volte fino all’ultima data del 9 aprile. I colloqui sono stati sospesi per una settimana il mese scorso dopo la morte di Omar, avvenuta lo scorso 24 marzo. La proroga è stata decisa dopo che la delegazione del governo di Khartum ha chiesto altro tempo per la sua risposta a un documento firmato dai gruppi armati del Darfur sulle questioni sospese riguardo i vari capitoli dei colloqui, compresi i compensi per la condivisione del potere. I gruppi armati del Darfur chiedono inoltre quattro posti in seno al Consiglio sovrano e nella squadra di governo, oltre alla posizione di capo del governo di transizione.Lo scorso ottobre, alla presenza di una delegazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il governo del Sudan e il Fronte rivoluzionario sudanese (Srf, alleanza di formazioni ribelli costituita nel 2011), si sono impegnate a firmare un ulteriore accordo che rinnovi la cessazione delle ostilità a fini umanitari per consentire l’assistenza umanitaria “all'interno e all'esterno delle aree colpite dal conflitto”. In base all’accordo raggiunto ad ottobre, le parti si sono inoltre impegnate a negoziare tutte le questioni relative alla crisi sudanese, comprese le aree di conflitto armato, le questioni nazionali e le questioni regionali, e a rivedere le precedenti decisioni sulle dighe e sul territorio dello stato settentrionale, facendo riferimento alla disputa sulla diga di Kajabar (l'Srf include al suo interno un gruppo ribelle che da tempo difende i diritti dei civili colpiti dalla costruzione della diga). Parallelamente, il governo si è impegnato a portare avanti un processo di pace separato con il Movimento di liberazione del popolo del Sudan (Splm-N) guidato da Abdel Aziz al Hilu, che non fa parte della Srf e chiede il diritto all'autodeterminazione se il governo non abrogherà le leggi islamiche e non garantirà un'equa rappresentanza alle minoranze sudanesi nelle istituzioni statali.Lo scorso 11 settembre il governo del Sudan e i gruppi armati ribelli hanno firmato una tabella di marcia per giungere ad un accordo di pace globale in cui hanno convenuto di attuare immediatamente le misure di rafforzamento della fiducia fra le parti, contenute nel Documento costituzionale firmato lo scorso 17 agosto a Giuba, e di istituire meccanismi adeguati a tal fine. La dichiarazione è stata firmata dai leader del Srf e dall’Alleanza delle forze di liberazione del Sudan (Slfa), mentre il Splm-N ha firmato lo stesso testo in un documento separato. Il documento indica inoltre l'Unione africana, il Ciad, l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), la Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) e l'Unione europea come partner da coinvolgere nelle fasi di pacificazione e costruzione della pace in Sudan. Il dialogo con i gruppi armati del Darfur, del Sud Kordofan e del Nilo Azzurro è stato avviato per volontà dell’allora presidente Bashir nel gennaio 2014, tuttavia non ha finora sortito risultati significativi. Per favorire la cessazione delle ostilità negli ultimi focolai di conflitto ancora attivi nel paese, l’Unione africana ha proposto nel settembre 2014 una “road map” che include – per la creazione di un clima di fiducia tra le parti – l’approvazione di maggiori libertà politiche, l’accesso umanitario alle popolazioni colpite e il rilascio dei detenuti e prigionieri politici, tuttavia il processo di dialogo non ha portato i frutti sperati anche a causa delle proteste anti-Bashir. Ora, ad un anno dalla destituzione dell’ex leader, il cerino è nelle mani delle autorità di transizione. (Res)