Cina: coronavirus, da Pechino forniture a 127 paesi e quattro organizzazioni internazionali

- La Cina continuerà a lavorare con altri paesi per superare le difficoltà con l'assistenza reciproca e salvaguardare la sicurezza sanitaria pubblica internazionale. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. "Con la visione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, la Cina ha fornito supporto e assistenza alla comunità internazionale nelle sue capacità pur continuando a fare un buon lavoro nel controllo dell'epidemia entro i confini nazionali", ha detto Zhao. Il portavoce ha spiegato che ad oggi il governo cinese ha fornito e sta fornendo forniture a 127 paesi e quattro organizzazioni internazionali, tra cui mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione e kit di test. "La Cina ha donato 20 milioni di dollari all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha inviato 13 squadre medici in undici paesi e tenuto oltre 70 videoconferenze con esperti di oltre 150 paesi e organizzazioni internazionali. Località, imprese e gruppi civili in Cina hanno anche donato forniture mediche a oltre cento paesi, regioni e organizzazioni internazionali", ha affermato Zhao. Alcuni paesi hanno chiesto alla Cina assistenza negli appalti commerciali attraverso canali diplomatici e la Cina ha raccomandato loro di esportarli, ha aggiunto il portavoce. Il ministero del Commercio cinese ha anche pubblicato un elenco di produttori certificati dalle autorità di regolamentazione e ha facilitato lo sdoganamento delle forniture in conformità con le normative. Il portavoce ha spiegato che, entro l'8 aprile, 58 paesi e regioni, nonché quattro organizzazioni internazionali, avevano firmato contratti per l'approvvigionamento commerciale di forniture mediche con imprese cinesi e altri 71 paesi e dieci organizzazioni internazionali erano in trattativa per tale acquisto. (Cip)