Repubblica Ceca: Mosca sporge denuncia contro rimozione statua Konev a Praga

- La Russia ha annunciato di voler sporgere denuncia rispetto alla rimozione della statua del maresciallo sovietico Ivan Konev a Praga. Il monumento dedicato al controverso ufficiale sovietico è al centro da diverso tempo di una lite diplomatica fra la Repubblica Ceca e la Russia. Per Mosca la rimozione della statua costituisce un insulto diplomatico e la manifestazione di un pericoloso tentativo di riscrivere la storia. Martedì scorso il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato una legge che rende il danneggiamento dei monumenti un reato penale punibile con una reclusione fino a 5 anni. Non è tuttavia chiaro come la Russia intenda far valere la normativa nazionale al di fuori del suo territorio statale. Il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, ha convocato l'ambasciatore russo a Praga per avere delucidazioni in merito alla questione.(Rep)