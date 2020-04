Coronavirus: Rolfi, Regione Lombardia chiede che silvicoltura sia considerata attività essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia chiede che nel prossimo dpcm venga inserita tra le attività essenziali la silvicoltura". Lo annuncia in una nota l'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi. "La cura dei boschi, la pioppicoltura, la manutenzione forestale - ha dichiarato l'assessore Rolfi - sono opere prettamente agricole e non ha senso che vengano escluse. Sono assolutamente imprescindibili per il territorio e devono essere effettuate in questo periodo anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico nei prossimi mesi". "Escluderle ancora - ha continuato - significherebbe compromettere il ciclo bosco-legno e la realizzazione di colture importanti che, come altri settori agricoli, devono trovare la possibilita' di essere svolte proprio in questo periodo dell'anno". "Non capiamo - ha concluso l'assessore Rolfi - perché si continui a separare la silvicoltura dalle altre attività agricole che, in queste settimane, sono state svolte con tutte le condizioni di sicurezza imposte dalla situazione". La superficie forestale in Lombardia - ricorda la nota della Regione - è di 619.893 ettari (terza regione italiana): ricopre il 26 per cento del territorio regionale e il 2 per cento di quello nazionale. Le foreste sono maggiormente diffuse nella provincia di Brescia (28 per cento), seguono le province di Sondrio, Bergamo e Como. Gli oltre 600 mila ettari del patrimonio forestale sono distribuiti per la maggior parte in montagna (81 per cento). In collina si trova il 12 per cento e in pianura il 7 per cento. (com)