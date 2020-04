Imprese: Generali, Cda conferma dividendo di 0,96 euro per azione ma suddiviso in due tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha deciso di confermare la proposta di pagamento di un dividendo per azione pari a 0,96 euro alla prossima Assemblea degli azionisti, suddividendolo però in due tranche: la prima pari a 0,50 euro pagabile a maggio, e la seconda pari a 0,46 euro pagabile entro la fine dell’anno e soggetta a verifica consiliare sul rispetto al 30 settembre 2020 dei limiti previsti dal Risk Appetite Framework di Gruppo, nonché al positivo accertamento della conformità alle disposizioni e alle raccomandazioni di vigilanza relativamente al pagamento dei dividendi. Lo si apprende da un comunicato stampa di Generali. “La prima tranche del dividendo sarà in pagamento dal prossimo 20 maggio, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 19 maggio e stacco della cedola a partire dal 18 maggio”, si legge nel documento. (segue) (Com)