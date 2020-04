Imprese: Generali, Cda conferma dividendo di 0,96 euro per azione ma suddiviso in due tranche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Cda, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola per riesaminare la proposta di distribuzione del dividendo per azione da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea degli azionisti, è stata presa alla luce di una serie di raccomandazioni diramate dalle autorità di vigilanza, e in coerenza con il fatto che alla data odierna, così come il 12 marzo scorso, continuano a sussistere tutti i presupposti, si legge nella nota, compresi i coefficienti di solidità patrimoniale, per procedere alla distribuzione del dividendo per l’esercizio 2019. Nel comunicato si afferma inoltre che la solidità patrimoniale si accompagna a quella operativa, come dimostrato dai risultati 2019 che hanno segnato il miglior risultato operativo della storia del Gruppo grazie alla crescita profittevole in tutte le linee di business. “Anche se gli esatti effetti della crisi legata alla diffusione del Covid-19 restano incerti, non ci sono ragioni per avere dubbi sulla stabilità del Gruppo, il cui coefficiente di solidità patrimoniale rimane solido e ampiamente all’interno dell’intervallo desiderato”, si evidenzia ancora nel documento. (segue) (Com)