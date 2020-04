Imprese: Generali, Cda conferma dividendo di 0,96 euro per azione ma suddiviso in due tranche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha anche preso atto della comunicazione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (Eiopa) del 17 marzo 2020 e della lettera dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (Ivass) del 30 marzo, che con riguardo alle azioni per mitigare l’impatto del Covid-19 sul settore assicurativo europeo hanno invitato le compagnie assicurative a seguire prudenti politiche di distribuzione dei dividendi e di pagamento delle componenti variabili della remunerazione degli esponenti aziendali. È stata anche presa in considerazione una comunicazione di Eiopa del 2 aprile 2020, che ha sollecitato le imprese di assicurazione, tenuto conto dell’attuale contesto di incertezza, a sospendere temporaneamente la distribuzione del dividendo stesso. Tali interventi sono stati anche presi in considerazione nella Relazione del collegio sindacale all’Assemblea che, nell’invitare il Consiglio ad adottare un approccio di ragionata prudenza, non ha comunque formulato osservazioni sulla proposta di distribuzione del dividendo formulata dal Consiglio all’Assemblea. (segue) (Com)