Imprese: Generali, Cda conferma dividendo di 0,96 euro per azione ma suddiviso in due tranche (4)

- Generali informa inoltre che, a riconoscimento della difficile situazione che si è determinata a livello internazionale a causa dell’emergenza Covid-19, il Group Ceo, i componenti del Group Management Committee e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche hanno deciso volontariamente di ridurre la propria remunerazione fissa del 20 per cento, a partire da aprile 2020 e fino a fine anno. Nel comunicato si ricorda ricorda infine che il Cda del 12 marzo 2020 ha costituito un Fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro per l’emergenza Covid-19, che sarà ulteriormente incrementato dall’iniziativa sui compensi del management. (Com)