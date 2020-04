Usa: segretario alla Difesa Esper, pronti a reintegrare il capitano della Uss Roosevelt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha dichiarato di essere pronto a reintegrare il capitano della portaerei Uss Theodore Roosevelt, Brett Crozier, che è stato rimosso dal suo incarico la scorsa settimana, poco dopo aver chiesto aiuto per un focolaio di coronavirus a bordo della sua nave. Lo riporta il sito "The Hill". "Non abbiamo escluso nessuna opzione", ha detto Esper. "La mia inclinazione è sempre quella di sostenere la catena di comando e di prendere sul serio le raccomandazioni", ha aggiunto il segretario alla Difesa in un'intervista al network "Cbs News" stamattina. Il 9 aprile il segretario ad interim della Marina, Thomas Modly, ha presentato le sue dimissioni a seguito delle sue controverse osservazioni sul capitano Crozier, definito "troppo ingenuo" e "troppo stupido" per le sue esternazioni ai media, e sull'equipaggio della portaerei, dove oltre 100 soldati si sono ammalati di coronavirus. Modly si era successivamente scusato per le esternazioni, ma ha deciso comunque di dimettersi in risposta alle polemiche. (Nys)