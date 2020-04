Energia: Messico, da Usa taglio di altri 250mila barili per nostro "sì" ad accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accettato di tagliare la produzione di altri 250mila barili di petrolio al giorno per fare in modo che anche il Messico possa aderire all'accordo sulla riduzione record del greggio trovato dai paesi del cosiddetto gruppo Opec+ (l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, Opec, e i produttori che non fanno parte del cartello, guidati dalla Russia). Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, dando conto di una conversazione avuta con l'omologo Usa, Donald Trump. La maratona in videoconferenza dell'Opec+ si era chiusa nella serata di giovedì con l'impegno a far entrare l'accordo in funzione solo dopo il via libera del Messico. Al paese, ha spiegato Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, veniva chiesto di ridurre la produzione di 400mila barili di petrolio al giorno, poi ridotti a 350mila. L'intesa trovata con Trump prevede che il Messico riduca di centomila barili al giorno la propria produzione di greggio "e gli Stati uniti si impegnano a ridurre altri 250mila barili". Un gesto che Trump dice di aver fatto "per il Messico" ha detto "Amlo". (segue) (Mec)