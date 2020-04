Energia: Messico, da Usa taglio di altri 250mila barili per nostro "sì" ad accordo Opec+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I termini dell'accordo, ha proseguito Lopez Obrador, sono stati "già notificati nella tarda serata. È già un impegno formale". L'intesa farà scendere la quota di produzione del Messico da 1,786 milioni di barili raggiunti in media a marzo, a 1,686 barili, "a partire da maggio". L'attesa è che con questo taglio "il prezzo del greggio possa aumentare" e che si "possa aiutare a stabilizzare l'economia e i mercati". Il presidente aveva spiegato che al Messico veniva chiesta "la stessa riduzione di paesi come Arabia Saudita e Russia, il 23 per cento, la cui produzione si aggira sui 12 milioni di barili". Una percentuale che per il paese latino avrebbe comportato un taglio eccessivo: "Abbiamo spiegato che per noi era molto difficile fare un taglio di questa portata", ha detto il capo dello stato ricordando gli sforzi compiuti per arrestare la caduta della produzione nazionale "Negli ultimi 14 anni". (segue) (Mec)