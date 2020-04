Speciale infrastrutture: coronavirus, a Cuba da sabato sospensione totale trasporto urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cubane hanno disposto la paralisi totale del trasporto, a partire da questo sabato, come ulteriore misura di contenimento alla diffusione del nuovo coronavirus. La misura, comunicata dal ministro dei trasporti Eduardo Rodriguez Davila, è al momento fissata senza un termine temporale. Il ministro ha detto che negli ultimi giorni, nonostante le 32 "misure centrali" adottate dal governo centrale, "si è apprezzato un incremento della mobilità che risulta pericoloso per la nazione già colpita dalla epidemia". Secondo quanto riporta il quotidiano ufficiale "Granma", si tratterà di un blocco totale del trasporto pubblico urbano e rurale, del trasporto privato e del trasporto collettivo con le sole eccezioni degli spostamenti per i lavoratori coinvolti in servizi di necessità e per le emergenze. Anche in questi in questi casi, disciplinati dalle decisioni del Consiglio di Difesa, si adotteranno misure in linea con le prescrizioni sanitarie di base, ad esempio dimezzando la capienza legale dei mezzi di trasporto. Ai titolari di mezzi per il trasporto privato verranno tolti i permessi e sospesi i pagamenti delle tasse. (Mec)