Speciale infrastrutture: Cina, coronavirus, compagnia olandese Klm lancerà voli speciali cargo per invio forniture mediche

- La compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi, Klm Royal Dutch Airlines, lancerà il 13 aprile voli speciali per il trasporto aereo di merci che collegano le città tra l'Olanda e la Cina, per fornire un trasporto rapido di attrezzature mediche e altre forniture di emergenza. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" citando un annuncio fatto oggi da Klm Cina. Lo speciale ponte aereo cargo tra i Paesi Bassi e la Cina è intrapreso congiuntamente dagli aerei di linea di Klm e Royal Philips per fornire capacità di carico continua per soddisfare le esigenze del trasporto aereo di merci, ha affermato la compagnia. Klm con sede ad Amsterdam ha organizzato due voli settimanali che collegano Pechino e tre voli settimanali che collegano Shanghai con i Paesi Bassi. Ciò fornirà circa 250 tonnellate di capacità di carico aggiuntiva a tratta alla settimana. Klm ridistribuirà in particolare gli aerei Combi B747 per i voli tra i Paesi Bassi e la Cina per mantenere questo ponte aereo cargo per le prossime 6-8 settimane, ha affermato la compagnia aerea. B747 Combi è uno speciale modello di aereo passeggeri-cargo-mix con passeggeri nella fusoliera anteriore e merci nella parte posteriore. Il 29 marzo ha ripreso due voli cargo settimanali per Pechino e due voli cargo settimanali per Shanghai. I nuovi voli aggiunti completeranno il crescente trasporto aereo di merci per servire gli sforzi anti-pandemia, ha specificato Klm. (Cip)