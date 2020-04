Kosovo: Camera commercio chiede a Kurti e Rama di agevolare il commercio fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio del Kosovo si è rivolta con una lettera al premier Albin Kurti e al primo ministro dell'Albania Edi Rama affinché i due governi, prevedano delle misure che favoriscano il commercio fra i due paesi, fermato quasi del tutto a causa dell'emergenze del coronavirus. "In questo momento di crisi, è importante che agli imprenditori venga creata la possibilità di circolare, per garantire meglio la fornitura dei cittadini di ambo i paesi, in particolare in questo periodo di produzione agricola. In Albania l'offerta è più grande della domanda, mentre in Kosovo c'é grande richiesta per i prodotti agricoli", sottolinea la Camera di commercio motivando la propria richiesta.(Kop)