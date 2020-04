Autonomia: Grimoldi (Lega), Regione Lombardia chieda a governo di far ripartire al più presto iter riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia deve chiedere di far ripartire al più presto l'iter istituzionale per l'autonomia differenziata. Confido che nella prossima seduta del consiglio regionale, il 16 aprile, ci sia una larga convergenza politica sul documento proposto dalla commissione Autonomia, ed emendato dalle proposte presentate dalla Lega, per dire no al rigurgito centralista manifestato da ministri del Pd e di Italia viva e per chiedere un'immediata ripresa della trattativa per l'autonomia regionale". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Autonomia - aggiunge il leghista - che la Lombardia, Regione virtuosa in ogni settore, ha ampiamente e ulteriormente dimostrato di meritare in questo drammatico frangente della pandemia del coronavirus, fronteggiando da sola questa epidemia senza nessun vero aiuto concreto dallo Stato".(com)