- La deputata del Partito democratico, Laura Boldrini, via Twitter, plaude al fatto che il "Pd proponga un contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati. Si chiama giustizia sociale. Non devono essere le persone in difficoltà a pagare il prezzo di questa crisi sanitaria ed economica. E' scritto nella Costituzione: chi ha di più deve dare di più". (Rin)