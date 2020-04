Coronavirus: ottantatré nuovi casi di contagio in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2014 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti". Lo ha reso noto il servizio regionale abruzzese per la prevenzione e la tutela della salute che ha aggiunto: "Rispetto a ieri si registra un aumento di 83 casi, su un totale di 833 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 72 su un totale di 981 tamponi analizzati. 305 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (51 in provincia dell'Aquila, 77 in provincia di Chieti, 103 in provincia di Pescara e 74 in provincia di Teramo), 53 in terapia intensiva (14 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1277 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (115 in provincia dell'Aquila, 224 in provincia di Chieti, 539 in provincia di Pescara e 399 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 198 pazienti deceduti". (Ren)