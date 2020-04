Israele: Idf, l'esercito della Siria agevola la presenza Hezbollah sulle Alture del Golan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito di Damasco sta continuando a sostenere il movimento libanese sciita Hezbollah, consentendogli di avanzare sul versante siriano delle Alture del Golan siriane. Lo ha affermato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, su Twitter, dove ha pubblicato un video. Il filmato mostra il comandante del nuovo Primo corpo delle forze armate siriane, Luau Ali Ahmad Assad, mentre visita siti noti per essere utilizzati da Hezbollah, accompagnato dal capo del comando meridionale di Hezbollah, Hajj Hashem. "La presenza di Hezbollah in Siria, in generale, e nella parte siriana delle Alture del Golan, in particolare, mira a creare un'infrastruttura terroristica contro lo Stato di Israele con la cooperazione e la cura del regime siriano", ha twittato Adraee, avvertendo che Israele "non tollererà questo trinceramento". Adraee ha avvertito che la Siria sarà ritenuta responsabile di tutte le azioni ostili che provengono dal loro territorio. Hajj Hashem, il comandante di Hezbollah menzionato da Adraee, è stato identificato come Munir Naima Ali Shaito, secondo un rapporto del Jerusalem Center for Public Affairs (Jcpa). (segue) (Res)