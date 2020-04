Israele: Idf, l'esercito della Siria agevola la presenza Hezbollah sulle Alture del Golan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shaito è incaricato di reclutare gente del posto nel sud-ovest della Siria elargendo incentivi finanziari. Secondo il rapporto, dalla metà del 2018 sono circa 3.500 i siriani locali che si sono uniti ai ranghi di Hezbollah. Il comandante Hezbollah è stato anche coinvolto nella guerra civile siriana dal 2013. Inoltre, è stato vice capo dell'unità operativa per la Palestina nel 2000 ed è stato promosso dopo la Seconda guerra del Libano (estate 2006) come vice comandante dell'unità d'élite Badr. Lo scorso 2 marzo, giornata in cui gli israeliani si sono recati alle urne, le Idf hanno contrastato un tentativo di attacco da parte di un cecchino lungo il confine siriano nelle Alture del Golan. Secondo le Idf, membri di Hezbollah hanno tentato di attaccare i militari israeliani da un compound militare siriano nella zona demilitarizzata sulle Alture del Golan settentrionale. Il 2 marzo, l'Aeronautica israeiana ha colpito un veicolo, uccidendo un uomo che si ritiene fosse un agente di Hezbollah. L'agenzia di stampa siriana "Sana" ha riferito che Israele ha colpito le forze del governo siriano, ferendo tre soldati e uccidendo un civile. (Res)