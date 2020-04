Lavoro: Lombardi (M5s Lazio), accelerare tempi erogazione fondi cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va accelerato l'iter amministrativo per permettere alle aziende del Lazio di ricevere in tempi celeri i contributi per la Cassa integrazione in deroga. Lo dichiara, in una nota, Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio. "Alla data del 3 aprile - aggiunge l'esponente M5s Lazio - sono giunte alla Regione Lazio ben 20.336 domande, da parte di aziende che hanno richiesto i contributi per la Cassa Integrazione in deroga, potendo usufruire dei fondi che il Governo ha assegnato alle Regioni. Un numero, destinato a crescere, che dà il quadro di quanto la difficoltà economica stia gravando sulle imprese laziali e di quanto sia necessario sveltire i tempi per far si che la liquidità arrivi velocemente a destinazione. L'iter amministrativo va semplificato e c'è bisogno di risorse umane aggiuntive a quelle attualmente messe in campo, visto che fino all'8 aprile sono state concesse 535 autorizzazioni al trattamento della cig e ciò significa che, se anche si riuscisse a lavorare 500 richieste al giorno, ci vorrebbero 41 giorni per esaurire tutte le domande presentate". (segue) (Com)