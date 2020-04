Bolivia: agli arresti leader cocalero accusato di aver istigato azioni terroriste con Morales (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse sono peraltro le iniziative giudiziarie già condotte ai danni di esponenti del precedente governo. Tra queste si contano le accuse rivolte all'ex ministro della presidenza, Juan Raomn Quintana. A inizio novembre, nel corso di una intervista con l'agenzia russa "Sputnik", Quintana aveva avvertito che la Bolivia si sarebbe "trasformata in un grande campo di battaglia. Un Vietnam moderno, perché qui le organizzazioni sociali hanno trovato un orizzonte per riaffermare la loro autonomia, sovranità, identità". Parole che secondo Murillo descrivono la realtà che vive il paese, attribuendone la responsabilità ai suoi predecessori: il Vietnam "è proprio quello che stanno cercando di creare", ha detto. A inizio febbraio le forze di sicurezza hanno arrestato Patricia Hermosa, la persona cui l'ex presidente Evo Morales aveva affidato le pratiche per presentare la sua candidatura alle elezioni del prossimo maggio. Secondo quanto riferito dal direttore nazionale della Forza speciale di lotta contro il crimine (Felcc), Ivan Rojas, Hermosa avrebbe avuto un ruolo nelle rivolte sociali seguite alle contestate elezioni presidenziali di ottobre scorso, lo stesso reato di "sedizione" e "terrorismo" imputato a Morales, di cui la donna era capo gabinetto. Per gli agenti, "esistono prove" che Hermosa "possa nascondersi, scappare o ostacolare le indagini in corso". (segue) (Brb)