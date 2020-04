Bolivia: agli arresti leader cocalero accusato di aver istigato azioni terroriste con Morales (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi il caso di Carlos Romero, per oltre dieci anni ministro dell'Interno nei governi di Evo Morales, arrestato a metà gennaio per un presunto caso di corruzione. Si tratta del primo arresto compiuto ai danni di un esponente del governo Morales e di un nome di primo piano nella stagione politica che si è chiusa. Il caso ha occupato negli ultimi giorni le prime pagine dei media locali, anche grazie alle denunce presentate dai legali di quello che viene definito uno degli uomini di fiducia del "cocalero". Romero, ricorda l'avvocato Andrés Zuniga, aveva presentato tempo addietro una denuncia per una trama di corruzione all'interno di un'agenzia (Uelicn), alle dipendenze del ministero dell'Interno. Un processo che sarebbe finito per ritorcersi contro lo stesso ex ministro. (segue) (Brb)