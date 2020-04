Coronavirus: Serbia, sale a 3.105 il numero dei casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 3.105 il numero dei casi accertati di coronavirus in Serbia. Lo hanno riferito oggi le autorità sanitarie nazionali. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 238 nuovi casi su un totale di 1.893 test effettuati. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, lo stato d'emergenza proclamato in Serbia a causa del coronavirus potrebbe decadere alla fine di aprile. Vucic ha precisato che i prossimi dieci giorni "saranno cruciali per la lotta contro il coronavirus". Il capo dello Stato ha poi espresso la propria gratitudine al presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che anche grazie al sostegno di Parigi "la produzione di qualcosa di simile alla clorochina" inizierà tra 10 giorni. Tra un mese, ha detto Vucic, verranno prodotte circa 50 mila confezioni di quel medicinale in Serbia. "Non sono un esperto, ma vedo la luce alla fine del tunnel", ha detto il presidente. (Seb)