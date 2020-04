Coronavirus: Cgil Sunia e Udu, emergenza affitti, Comune di Milano sostenga studenti e lavoratori fuori sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se il decreto ‘Cura Italia' ha introdotto misure a favore del mutuo della prima casa - spiega una nota congiunta - non ha previsto interventi per garantire che le famiglie non perdano la casa e i proprietari non paghino i costi di questa crisi. In questo periodo, tra gli altri, sono moltissimi i giovani studenti e i lavoratori fuori sede che si sono rivolti alle nostre organizzazioni perché si trovano nelle condizioni, seppur momentanee, di non poter pagare l'affitto dell'appartamento o della stanza che non stanno più abitando. Impossibilità legata al fatto che le loro famiglie, loro sostanziale aiuto economico, hanno subito una consistente riduzione di reddito dovuta alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa. Allora, più in generale, per scongiurare il rischio dell'aggravarsi del disagio abitativo già oggi drammatico, attendiamo con urgenza il provvedimento legislativo che dia rapida attuazione all’odg approvato ieri in Senato, stanziando nuove e ingenti risorse, che il Sunia quantifica in 300 milioni, per il fondo sostegno all'affitto unificato con il fondo per la morosità incolpevole. Risorse che dovranno essere erogate ai destinatari finali in forme rapide e semplificate con la gestione delle stesse direttamente da parte dei Comuni. E, sempre dando seguito agli indirizzi dell’odg, precise norme in materia di agevolazioni fiscali e detrazioni per il proprietario. Soluzioni urgenti che eviteranno il ricorso a lunghi contenziosi, salvaguarderanno le famiglie dallo sfratto e favoriranno la rinegoziazione dei canoni e contratti tra le parti”. (com)