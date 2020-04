Coronavirus: Bordone (Assoluce), regole per aziende settore illuminazione sono chiare, ci dissociamo da chi non le rispetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell'illuminazione "mi spiace constatare che ci sia chi, interpretando liberamente quanto previsto dal governo, continui a essere operativo a 360 gradi, estendendo la propria operatività oltre il previsto rifornimento di materiale destinato a ospedali, cliniche eccetera. Ci sono precisi riferimenti normativi che non lasciano spazio al dubbio, ma nonostante ciò il libero arbitrio continua a dettare le decisioni". Lo dichiara in una nota Stefano Bordone, presidente di Assoluce e vice presidente di FederlegnoArredo. "Come Assoluce - puntualizza Bordone - ci dissociamo pertanto da comportamenti non rispettosi dei dpcm e lesivi dell'immagine di tutta la categoria, facendo presente che le imprese del settore sono pronte a ripartire fin da subito rispettando senza alcun problema il 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro', ma non senza l'autorizzazione del governo".(com)