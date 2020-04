Autonomia: Corbetta (Lega), ok in commissione regionale lombarda a documento per rilancio del tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi durante la seduta della commissione Autonomia del Consiglio regionale della Lombardia, tenutasi in videoconferenza, è stato approvato a maggioranza un documento per il rilancio del tema dell'autonomia, proposto dal presidente della commissione Mauro Piazza ed emendato dalle proposte presentate dalla Lega, che sarà all'ordine dei lavori del Consiglio regionale convocato per giovedì 16 aprile. Il documento - spiega una nota della Lega - da un lato si oppone in maniera netta a qualsiasi tentativo di riforma centralista e dall'altro intende rilanciare la battaglia autonomista spingendo il governo ad affrontare una volta per tutte le richieste di devoluzione presentate dalla Lombardia. "Da sempre Regione Lombardia – dichiara il vicepresidente della commissione Alessandro Corbetta (Lega) – è stata in grado di sopperire alle mancanze del governo centrale. Anche nelle ultime settimane ha dovuto fare di necessità virtù e gestire da sola l'emergenza sanitaria, una competenza che spettava allo Stato centrale. Se la Regione non avesse iniziato a reperire da sola il materiale sanitario sul mercato internazionale non avremmo neanche potuto curare i pazienti e se avessimo dovuto aspettare le poche e tardive forniture del governo la situazione sarebbe stata un totale disastro su ogni fronte". (segue) (com)